Зеленский сообщил, что ведется работа с Великобританией по гарантиям безопасности для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере рассказал о том, что у него состоялся разговор с лидером Великобритании Борисом Джонсоном. В частности, речь шла о гарантиях безопасности для Украины.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал Зеленский.

Ранее глава государства в интервью назвал страны, которые могут сформировать оборонный союз для гарантий безопасности Украины.