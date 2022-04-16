Зеленский сообщил, что ведется работа с Великобританией по гарантиям безопасности для Украины
Нам нужны сильные союзники
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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере рассказал о том, что у него состоялся разговор с лидером Великобритании Борисом Джонсоном. В частности, речь шла о гарантиях безопасности для Украины.
"Продолжил диалог с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал Зеленский.
Ранее глава государства в интервью назвал страны, которые могут сформировать оборонный союз для гарантий безопасности Украины.
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