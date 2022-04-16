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Зеленский сообщил, что ведется работа с Великобританией по гарантиям безопасности для Украины

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Нам нужны сильные союзники

Зеленский сообщил, что ведется работа с Великобританией по гарантиям безопасности для Украины

Фото - ОП

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Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в твиттере рассказал о том, что у него состоялся разговор с лидером Великобритании Борисом Джонсоном. В частности, речь шла о гарантиях безопасности для Украины.

"Продолжил диалог с Премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Обсудили договоренности, достигнутые во время его недавнего визита, прежде всего, относительно оборонной и макрофинансовой поддержки. Проинформировал о ситуации на фронте, в частности в Мариуполе. Работаем над гарантиями безопасности для Украины", - написал Зеленский.

Ранее глава государства в интервью назвал страны, которые могут сформировать оборонный союз для гарантий безопасности Украины.

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В статье: война с Россией
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