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Минобороны РФ показало выживших моряков с крейсера Москва. Их 100 из изначальных 500-700

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Огромные потери России

Минобороны РФ показало выживших моряков с крейсера Москва. Их 100 из изначальных 500-700

Фото: TOPNews

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Минобороны РФ опубликовало видео встречи экипажа затопленного ВСУ крейсера "Москва" с главнокомандующим ВМФ России адмиралом Евменовым. Количество моряков на видео – около 100 человек. СМИ России сообщали о "полностью эвакуированном экипаже".

По оценкам, на корабле служили от 500 до 700 моряков. Корабль был потоплен после удара армией Украины ракетами "Нептун". На церемонии прощания с крейсером присутствовал траурный венок с надписью "Кораблю и морякам".

У видео также нету звука в моменте, когда начальству отчитываются о количестве присутствующих и выбывших из строя. Также там нету командующего Черноморским флотом России адмирала Осипова, которого, по сообщению украинской разведки, арестовали сразу после гибели корабля.

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В статье: война с Россией крейсер москва
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