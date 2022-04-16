Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с россией Крым и вопрос НАТО после прекращения огня и отвода войск

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью СМИ снова затронул тему переговоров с россией. По словам главы государства, Украина готова к дискуссиям по Крыму и вступлению в НАТО при прекращении огня и отвода войск.

"Я считаю, что все нужно разбить на нормальные шаги, медленные, спокойные. Есть понимание. Есть гарантии безопасности, мы хотим. Есть вопросы НАТО, давайте говорить. Есть вопросы Крыма, мы понимаем, что когда выстрелов нет, давайте переходить и говорить об этом, это нормальный шаг. Я считаю, нормальный. Будем говорить и обязаны решить, но после того, как выстрелов нет и отведена техника.

Ты (русская сторона, – прим.) говоришь, что сначала нейтральный статус, а потом отведем технику. А мы говорим, о каком статусе можно говорить, если стоит техника, кто из гарантов безопасности это подпишет?", - заявил Зеленский.