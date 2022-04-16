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Михаил Подоляк: Всех своих обязательно освободим и вернем свободу и цивилизацию

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Михаил Подоляк: Всех своих обязательно освободим и вернем свободу и цивилизацию

Getty Images / Global Images Ukraine

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Новина українською

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере написал о том, что возвращение украинских городов и сел, ныне оккупированных россией, обязательно произойдет.

"Херсон, Олешки, Новая Каховка, Скадовск, Геническ, Бердянск, Мелитополь, Токмак, Васильевка. Не забываем о городах и селах на юге Украины, временно оказавшихся под кровавой и варварской российской оккупацией. Всех своих обязательно освободим и вернем свободу цивилизацию", - написал спикер.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина выйдет из переговорного процесса с россией, если будут убиты защитники Мариуполя.

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В статье: война с Россией
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