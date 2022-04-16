Михаил Подоляк: Всех своих обязательно освободим и вернем свободу и цивилизацию
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Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк на своей странице в твиттере написал о том, что возвращение украинских городов и сел, ныне оккупированных россией, обязательно произойдет.
"Херсон, Олешки, Новая Каховка, Скадовск, Геническ, Бердянск, Мелитополь, Токмак, Васильевка. Не забываем о городах и селах на юге Украины, временно оказавшихся под кровавой и варварской российской оккупацией. Всех своих обязательно освободим и вернем свободу цивилизацию", - написал спикер.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что Украина выйдет из переговорного процесса с россией, если будут убиты защитники Мариуполя.
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