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Источник: Абрамович прибыл в Киев с целью оживить мирные переговоры Украины с россией

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Разговоры о мире зашли в тупик

Источник: Абрамович прибыл в Киев с целью оживить мирные переговоры Украины с россией

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Издание Fortune пишет о том, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Киев с целью вдохнуть новую жизнь в мирные переговоры между Украиной и россией.

По информации источника, мирные переговоры между странами зашли в тупик после того, как стали известны подробности жестокости россии по отношению к мирным жителям в Буче и других украинских городах.

Абрамович встретился с членами украинской дипломатической группы, чтобы оживить эти переговоры. У российского олигарха, как известно, давние связи с президентом россии путиным, поэтому Абрамович с начала войны выступал неформальным посредником между двумя делегациями.

Также ранее говорилось о том, что президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена снять с Абрамовича санкции, чтобы тот мог быть посредником в переговорном процессе.

Отмечается, что представитель Абрамовича отказался комментировать информацию о визите олигарха в Киев. Украинская сторона тоже воздержалась от комментариев.

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В статье: война с Россией
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Источник:
Fortune

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