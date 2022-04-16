Источник: Абрамович прибыл в Киев с целью оживить мирные переговоры Украины с россией
Разговоры о мире зашли в тупик
Getty Images / Global Images Ukraine
Издание Fortune пишет о том, что российский олигарх Роман Абрамович прибыл в Киев с целью вдохнуть новую жизнь в мирные переговоры между Украиной и россией.
По информации источника, мирные переговоры между странами зашли в тупик после того, как стали известны подробности жестокости россии по отношению к мирным жителям в Буче и других украинских городах.
Абрамович встретился с членами украинской дипломатической группы, чтобы оживить эти переговоры. У российского олигарха, как известно, давние связи с президентом россии путиным, поэтому Абрамович с начала войны выступал неформальным посредником между двумя делегациями.
Также ранее говорилось о том, что президент Украины Владимир Зеленский просил Джо Байдена снять с Абрамовича санкции, чтобы тот мог быть посредником в переговорном процессе.
Отмечается, что представитель Абрамовича отказался комментировать информацию о визите олигарха в Киев. Украинская сторона тоже воздержалась от комментариев.
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