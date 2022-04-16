Группировка Восток за день уничтожила три вражеских беспилотника

Оперативно-тактическая группировка "Восток" продолжает защищать Украину от российских оккупантов. Каждый день воины уничтожают врага и приближают страну к победе. В частности, 16-го апреля была отбита одна атака россиян, в результате чего враг потерял:

личного состава – 16;

БМП – 2;

артиллерийских систем – 4;

АТ – 2;

БПЛА – 3.

Отметим, что ранее Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с россией Крым и вопросы НАТО после прекращения огня и отвода войск.