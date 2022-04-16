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Группировка Восток за день уничтожила три вражеских беспилотника

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И другую технику и личный состав

Группировка Восток за день уничтожила три вражеских беспилотника

фото из открытых источников

UA-Футбол
Новина українською

Оперативно-тактическая группировка "Восток" продолжает защищать Украину от российских оккупантов. Каждый день воины уничтожают врага и приближают страну к победе. В частности, 16-го апреля была отбита одна атака россиян, в результате чего враг потерял:

  • личного состава – 16;
  • БМП – 2;
  • артиллерийских систем – 4;
  • АТ – 2;
  • БПЛА – 3.

Отметим, что ранее Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с россией Крым и вопросы НАТО после прекращения огня и отвода войск.

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В статье: война с Россией
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