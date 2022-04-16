Группировка Восток за день уничтожила три вражеских беспилотника
И другую технику и личный состав
фото из открытых источников
Оперативно-тактическая группировка "Восток" продолжает защищать Украину от российских оккупантов. Каждый день воины уничтожают врага и приближают страну к победе. В частности, 16-го апреля была отбита одна атака россиян, в результате чего враг потерял:
- личного состава – 16;
- БМП – 2;
- артиллерийских систем – 4;
- АТ – 2;
- БПЛА – 3.
Отметим, что ранее Зеленский заявил, что Украина готова обсуждать с россией Крым и вопросы НАТО после прекращения огня и отвода войск.
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Источник:Фейсбук
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