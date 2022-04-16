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Зеленский: Чтобы деблокировать Мариуполь, партнеры должны дать тяжелое вооружение немедленно

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Обращение президента по итогам 52-го дня войны

Зеленский: Чтобы деблокировать Мариуполь, партнеры должны дать тяжелое вооружение немедленно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к Западным партнерам и украинскому народу.

"Или партнеры дадут Украине все необходимое тяжелое оружие и самолеты, причем, без преувеличения, немедленно, чтобы мы могли снизить давление оккупантов на Мариуполь и деблокировать его. Или – переговорный путь, на котором также роль партнеров должна быть определяющей", - сказал Зеленский.

Также глава государства прокомментировал ситуацию с жилищным фондом.

"Каждый и каждый в Украине имеет право на свое жилье, на свой собственный дом или свою собственную квартиру. Все, чье жилье разрушили оккупанты, и все, кто долгие годы стоял в очереди. Весь наш народ, заслуживающий жизни в современной среде. Абсолютно не сомневаюсь, что нам удастся не только восстановить разрушенное, но и восстановить справедливость относительно тех, чье право на жилье было нарушено", - сказал Зеленский.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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