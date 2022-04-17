Интерес к Ярмолюку из АПЛ, триллер в Кубке Англии, хет-трик Роналду. Главные новости за 16 апреля

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за субботу, 16 апреля

Как известно, клуб английской Премьер-лиги торгует вингера "Шахтера" и сборной Украины Михаила Мудрика. Ранее сообщалось, что его переход почти решен, осталось утрясти детали. Теперь стало известно, что "Брентфорд" также интересуется 18-летним хавбеком "Днепра-1" Егором Ярмолюком. По данным СМИ, английский клуб уже даже сделал предложение в размере полумиллиона, правда, не указывается какой валюты. Ярмолюк в нынешнем сезоне принял участие в 21-м матче, в большинстве своем выходил на замену, но забил один гол.

Главный тренер "Зари" попал на карандаш польского клуба "Погонь" из Щецина. Дело в том, что нынешний наставник "Погони" может принять "Легию". Тогда и придется искать замену, и Скрипник будет одним из первых кандидатов. "Погонь" занимает второе место в Экстраклясе, уступая лидеру "Руху" только по дополнительным показателям.

Клопп и Гвардиола снова подарили зрителям зрелище. Первый тайм оказался позорным для горожан. Они пропустили трижды – счет открыл Конате, затем дубль оформил Мане. В перерыве Пепу удалось привести в чувство своих подопечных, однако быстрый гол Грилиша не стал переломным. Лишь на 90+1 Силва забил второй мяч, однако перевести игру в овертайм "Сити" не смог. Зинченко отыграл полный матч. В финале "Ливерпуль" встретится с победителем пары "Челси" – "Кристалл Пелас".

В рамках 33-го тура "Манчестер Юнайтед" принимал главного аутсайдера - "Норвич". Казалось, силы не сравнимы, но красным дьяволам удалось выиграть только благодаря гению Роналду, оформившему 60-й хет-трик в карьере. 3:2 в итоге. Благодаря этой победе МЮ опередил по дополнительным показателям "Арсенал", проигравший третий матч подряд. На этот раз канониры уступили "Саутгемптону" 0:1. Аналогичным образом "Тоттенхэм" проиграл "Брайтону" и прервал свою серию из четырех побед подряд. Впрочем, шпоры остались на четвёртом месте.

В рамках 33-го тура итальянской Серии А "Ювентус" принимал "Болонью". Пропустил в начале второго тайма от Арнаутовича и долго ничего не мог сделать. На 84-й минуте арбитр показал две красные карточки игрокам "Болоньи" и только на 90+5 Влахович сумел сравнять счет. "Юве" упустил возможность вплотную приблизиться к "Наполи", который в понедельник будет играть с "Ромой".

Дортмундцы открыли счет на 24-й минуте, а затем через четыре минуты забили еще дважды. К концу тайма в ворота волков влетело пять мячей. Лишь после того, как в начале второго тайма Холанд забил шестой гол (и оформил дубль), "Боруссия" остановилась. "Вольфсбург" сумел забить гол престижа на 81-м. Второй позиции Дортмунда ничто не угрожает, но и "Баварию", от которой отстает на шесть очков, вряд ли догонит.