Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 17 апреля сообщает, что на временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих в отношении гражданского населения.

"Данные действия поощряются их военным командованием", - сообщает Генштаб.

Кроме того, известно, что находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил российской федерации имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.