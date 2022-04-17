  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ
В тренде

Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ

Общие новости
(1 голосов)

Весь мир видит, кто такой российский солдат

Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 17 апреля сообщает, что на временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих в отношении гражданского населения.

"Данные действия поощряются их военным командованием", - сообщает Генштаб.

Кроме того, известно, что находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил российской федерации имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.

В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.

Читайте такжеОмбудсменка Денисова: В Херсонской области уже печатают бюллетени для проведения псевдореферендума о ХНР
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...