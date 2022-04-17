Насилие и мародерство поощряется командованием армии рф - Генштаб ВСУ
Весь мир видит, кто такой российский солдат
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 17 апреля сообщает, что на временно занятых оккупантами территориях продолжается мародерство и насильственные действия со стороны российских военнослужащих в отношении гражданского населения.
"Данные действия поощряются их военным командованием", - сообщает Генштаб.
Кроме того, известно, что находящиеся на украинской территории подразделения вооруженных сил российской федерации имеют значительные проблемы с обеспечением. В то же время смогли накопить значительные запасы боеприпасов.
В подразделениях оккупантов, находящихся на линии непосредственного столкновения, растет недовольство личного состава, морально-психологическое состояние остается на низком уровне. Российские военнослужащие постоянно жалуются на отсутствие ротации, технику, которая постоянно выходит из строя, качество поставляемого топлива и питание.
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