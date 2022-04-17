США убеждают союзников направить Украине больше оружия из-за нового наступления россиян

Армия рф может начать следующую фазу своей военной кампании в Украине уже в это воскресенье или в начале следующей недели.

Об этом сообщает NBC News со ссылкой на двух высокопоставленных представителей в Пентагоне. Официальные лица, чей брифинг был дан на условиях анонимности, заявили, что США работают над тем, чтобы убедить союзников направить в Украину больше артиллерии и боеприпасов, чтобы они не закончились во время наступления. По оценке США, это может произойти в ближайшие дни.

Отметим, что в субботу, 16 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что, вероятно, противник продолжит штурмовые действия по всей линии столкновения в Донецкой и Луганской областях. Сосредоточить усилия на захвате населенных пунктов Попасна, Рубежное, города Мариуполь, а также выхода в районы населенных пунктов Угледар и Марьинка. Также будет готовиться к наступлению на Кураховском и Авдеевском направлениях.

Как известно, россия начала полномасштабное нападение 24-го февраля. На юге враг сумел захватить Херсон, но был остановлен возле Николаева. На юго-востоке россиянам удалось взять в кольцо Мариуполь. На северо-востоке был остановлен возле Харькова, за счет значительных потерь россияне взяли Изюм. На севере после шести недель изнурительных боев российская армия, которая осаждала Киев, Чернигов и Сумы, был изгнана с территории Украины.