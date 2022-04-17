ВСУ отбили десять атак россиян в Донецкой и Луганской областях
О ситуации на фронте за субботу
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины в утренней сводке от 17 апреля сообщил, что на территории Донецкой и Луганской областей за субботу, 16 апреля, было отбито десять атак россиян.
При этом ВСУ уничтожили 15 танков, 24 единицы бронированной и 10 единиц автомобильной техники, а также три артиллерийских системы противника.
В свою очередь, группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки поражены тринадцать воздушных целей: один самолет, один вертолет, пять БПЛА и шесть крылатых ракет.
Генштаб также информирует, что на Слобожанском направлении изменений в составе и положении сил противника не отмечается. Оккупанты продолжают частичную блокировку города Харькова и обстрелы его жилых районов.
На Донецком и Таврическом направлениях враг продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Проводил штурмовые действия в районе морского порта.
Ведется подготовка подразделений 810-й и 155-й отдельных бригад морской пехоты к проведению десантной морской операции. Информация сейчас уточняется.
На Южнобужском направлении основные усилия враг сосредотачивается на удержании занимаемых позиций.
На Сиверском направлении сохраняется вероятность ракетных ударов и артиллерийских обстрелов с территории российской федерации по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Черниговской и Сумской областях.
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