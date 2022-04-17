Канцлер Австрии о встрече с путиным: Он находится в своем мире и думает, что выиграет войну

На прошлой неделе очередной европейский лидер примерил на себя роль миротворца. С владимиром путиным (хуйлом – прим.) решил встретится канцлер Австрии Карл Негамммер. Он хотел лично ему рассказать, что тот ведет россию в бездну. На Западе все еще многие считают, что войну можно остановить, просто рассказав кремлевскому карлику правду. Мол, «тот сидит в своем бункере, а ему докладывают ложь. Вот если бы он знал, то все было бы иначе…».

Но иллюзии самого Негаммера были разбиты тем же путиным. В интервью телекомпании NBC канцлер Австрии рассказал о деталях своей встречи с президентом страны-агрессора, которая уже 53 дня постоянно атакует Украину и убивает ее граждан.

По словам Негаммера, их "жесткая и откровенная" беседа проходила за длинным столом, и рукопожатий не было. Он напомнил путину о военных преступлениях россиян в Украине – в частности, массовые убийства мирных жителей Бучи, где побывал лично перед поездкой в ​​столицу россии.

"Путин говорил мне, что, с одной стороны, будет сотрудничать с Международным следствием, а с другой, что он не верит западному миру", - пересказал Негаммер ответ Хуйла.

Российскому лидеру канцлер Австрии также указал на детали о ситуации на фронтах, гуманитарных проблемах в окруженных оккупантами населенных пунктах. Среди прочего призвал к прекращению попыток военных рф блокировать украинские города Мариуполь, Харьков.

Однако во время разговора политик понял, что, несмотря ни на что, путин "считает, будто выигрывает войну" против Украины. "Думаю, он в своей логике войны считает, что она необходима для гарантий безопасности россии. Он не доверяет международному сообществу. Обвиняет Украину в "геноциде" на Донбассе. Он находится в своем мире, но, я думаю, сейчас знает, что происходит в Украине", – подчеркнул Негаммер.

Он подчеркнул, что глава РФ признал серьезное влияние международных санкций на его страну, но не отверг идею "необходимости этой войны". По словам австрийского канцлера, российский лидер знает, что может "угрожать миру ядерным оружием", но не может утверждать реальную готовность к этому.

"В конце беседы он сказал мне на немецком: "Лучше война раньше, чем позже". Поэтому он точно знает, что происходит сейчас", – выразил убеждение Негаммер.

Напомним, путин напал на Украину в 2014 году, оккупировав Крым и часть Донецкой и Луганской областей. В феврале 2022 года россияне перешли в полномасштабное наступление, но не смогли захватить Украину в короткие сроки, как планировали. Сейчас они готовят новое масштабное наступление на востоке.