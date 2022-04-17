Шестой пакет санкций ЕС будет направлен на банки россии и экспорт нефти

Страны запада готовят уже шестой пакет санкций, который должен нанести значительный удар по экономике россии. В ЕС частично рассказали, какое давление будут предусматривать новые ограничения.

Они будут прежде всего будут касаться продажи нефти и в целом энергетики. Однако в этот раз не обойдется без особого внимания к финансовой сфере страны-агрессора.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробнее о новом пакете одной из немецких газет: