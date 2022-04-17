Шестой пакет санкций ЕС будет направлен на банки россии и экспорт нефти
Наши союзники усиливают давление на агрессора
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Страны запада готовят уже шестой пакет санкций, который должен нанести значительный удар по экономике россии. В ЕС частично рассказали, какое давление будут предусматривать новые ограничения.
Они будут прежде всего будут касаться продажи нефти и в целом энергетики. Однако в этот раз не обойдется без особого внимания к финансовой сфере страны-агрессора.
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробнее о новом пакете одной из немецких газет:
"Санкции будут в значительной степени направлены на банки россии и ее экспорт нефти.
Мы дальше смотрим на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на который приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть энергетические вопросы", – сказала фон дер Ляйен.
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