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Шестой пакет санкций ЕС будет направлен на банки россии и экспорт нефти

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Наши союзники усиливают давление на агрессора

Шестой пакет санкций ЕС будет направлен на банки россии и экспорт нефти

Фото - ОП

Новина українською

Страны запада готовят уже шестой пакет санкций, который должен нанести значительный удар по экономике россии. В ЕС частично рассказали, какое давление будут предусматривать новые ограничения.

Они будут прежде всего будут касаться продажи нефти и в целом энергетики. Однако в этот раз не обойдется без особого внимания к финансовой сфере страны-агрессора.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен рассказала подробнее о новом пакете одной из немецких газет:

"Санкции будут в значительной степени направлены на банки россии и ее экспорт нефти.

Мы дальше смотрим на банковский сектор, особенно на Сбербанк, на который приходится 37% российского банковского сектора. И, конечно, есть энергетические вопросы", – сказала фон дер Ляйен.

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В статье: война с Россией Урсула фон дер Ляйен
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Источник:
Reuters

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