Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину
Оперативность на уровне
Estonian Embassy in Kyiv
Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома.
Дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов включает: 11 вертолетов Ми-17, 18 пушек M198 (155-мм калибр) и 300 дронов Switchblade.
Отметим, США впервые согласились предоставить Киеву такие виды мощного оружия, которые еще несколько недель назад некоторые представители администрации Байдена считали слишком большим риском эскалации.
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Источник:CNN
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