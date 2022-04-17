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Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину

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Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину

Estonian Embassy in Kyiv

Новина українською

Новая партия военной помощи США начала прибывать в Украину. Об этом сообщил CNN представитель Белого дома.

Дополнительный пакет военной помощи Украине на сумму 800 миллионов долларов включает: 11 вертолетов Ми-17, 18 пушек M198 (155-мм калибр) и 300 дронов Switchblade.

Отметим, США впервые согласились предоставить Киеву такие виды мощного оружия, которые еще несколько недель назад некоторые представители администрации Байдена считали слишком большим риском эскалации.

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В статье: США война с Россией
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Источник:
CNN

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