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Число убитых российскими оккупантами украинских детей перевалило за 200

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Пострадавших еще больше

Число убитых российскими оккупантами украинских детей перевалило за 200

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Офис генпрокурора обнародовал отчет ювенальных прокуроров, сколько детей стали жертвами российской вооруженной агрессии:

“Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15”, – говорится в заявлении.

Недавно было обнаружено тело 14-летнего мальчика во время экспертиз в Бучанском районе Киевской области. Также 15 января в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток, а 16 января 15-летняя девочка получила ранения при попытке эвакуироваться из Изюма – автомобиль ее семьи был расстрелян.

Российскими оккупантами было повреждено уже 1018 учебных заведений, среди них 95 были разрушены полностью.

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В статье: война с Россией
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