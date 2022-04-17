Число убитых российскими оккупантами украинских детей перевалило за 200
Пострадавших еще больше
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Офис генпрокурора обнародовал отчет ювенальных прокуроров, сколько детей стали жертвами российской вооруженной агрессии:
“Более 563 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. Согласно официальным данным ювенальных прокуроров, при этом 202 ребенка погибли и более 361 ранены.
Больше всего пострадало детей в Донецкой области – 117, Киевской – 106, Харьковской – 89, Черниговской – 54, Херсонской – 41, Николаевской – 40, Луганской – 36, Запорожской – 23, столице – 16, Сумской – 16, Житомирской – 15”, – говорится в заявлении.
Недавно было обнаружено тело 14-летнего мальчика во время экспертиз в Бучанском районе Киевской области. Также 15 января в результате обстрела села Гавриловка Новоалександровского района Херсонской области погиб 15-летний подросток, а 16 января 15-летняя девочка получила ранения при попытке эвакуироваться из Изюма – автомобиль ее семьи был расстрелян.
Российскими оккупантами было повреждено уже 1018 учебных заведений, среди них 95 были разрушены полностью.
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