Россияне предложили защитникам Мариуполя выход "без оружия и боеприпасов"

Министерство нападения россии предложило защитникам Мариуполя прекратить боевые действия и сложить оружие.

По замыслу россиян, в воскресенье, 17 апреля в период с 6:00 по 13:00 все без исключения украинские подразделения и иностранные наемники должны выйти из Азовстали «без какого-либо оружия и боеприпасов».

Как говорится в сообщении, вооруженные силы рф руководствуются «чисто гуманными принципами», а также «всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни».

Информации об ответе украинских воинов россиянам не поступало.

В то же время советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что есть данные, что мариупольская группировка войск РФ резко ослабла. Он констатировал, что захватчики бросили в бой все средства и сбрасывают на город бомбы свободного падения, чтобы одержать хоть какую-то победу. Не справляются даже самые современные образцы российского вооружения.

Добавим, что ранее подразделениям Азовстали удалось объединиться с морпехами 36-й бригады.

Между тем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с россией. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.