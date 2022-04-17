Россияне предложили защитникам Мариуполя выход "без оружия и боеприпасов"
И наверняка были посланы
Росіяни б'ються головою об стіну, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Министерство нападения россии предложило защитникам Мариуполя прекратить боевые действия и сложить оружие.
По замыслу россиян, в воскресенье, 17 апреля в период с 6:00 по 13:00 все без исключения украинские подразделения и иностранные наемники должны выйти из Азовстали «без какого-либо оружия и боеприпасов».
Как говорится в сообщении, вооруженные силы рф руководствуются «чисто гуманными принципами», а также «всем сложившим оружие гарантируется сохранение жизни».
Информации об ответе украинских воинов россиянам не поступало.
В то же время советник главы Офиса Президента Алексей Арестович заявил, что есть данные, что мариупольская группировка войск РФ резко ослабла. Он констатировал, что захватчики бросили в бой все средства и сбрасывают на город бомбы свободного падения, чтобы одержать хоть какую-то победу. Не справляются даже самые современные образцы российского вооружения.
Добавим, что ранее подразделениям Азовстали удалось объединиться с морпехами 36-й бригады.
Между тем, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что убийство в Мариуполе украинских военных поставит точку в переговорах с россией. По его словам, украинские военнослужащие заблокированы, у них нет воды и медикаментов, но они защищаются.
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