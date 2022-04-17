Враг ударил по инфраструктурным объектам в Броварах
Подробности пока не разглашаются
Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ
Ракетным ударам врага в воскресенье подверглись некоторые инфраструктурные объекты в Броварской общине Киевской области, возможны перебои с водой и светом.
"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашем обществе. Прошу сохранять спокойствие, возможные перебои с электроэнергией и водоснабжением.
Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Война продолжается: снимать "видосики" и выкладывать их в сеть – не нужно. Просьба – сохранять спокойствие", - сказал Сапожко.
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Источник:Телеграм Сапожка
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 11:15
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