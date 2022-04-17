Враг ударил по инфраструктурным объектам в Броварах

Ракетным ударам врага в воскресенье подверглись некоторые инфраструктурные объекты в Броварской общине Киевской области, возможны перебои с водой и светом.

"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашем обществе. Прошу сохранять спокойствие, возможные перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Война продолжается: снимать "видосики" и выкладывать их в сеть – не нужно. Просьба – сохранять спокойствие", - сказал Сапожко.