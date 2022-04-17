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Враг ударил по инфраструктурным объектам в Броварах

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Подробности пока не разглашаются

Враг ударил по инфраструктурным объектам в Броварах

Фото: 80 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗСУ

Новина українською

Ракетным ударам врага в воскресенье подверглись некоторые инфраструктурные объекты в Броварской общине Киевской области, возможны перебои с водой и светом.

"Сегодня с самого утра было попадание в ряд инфраструктурных объектов в нашем обществе. Прошу сохранять спокойствие, возможные перебои с электроэнергией и водоснабжением.

Все коммунальные службы работают в усиленном режиме. Война продолжается: снимать "видосики" и выкладывать их в сеть – не нужно. Просьба – сохранять спокойствие", - сказал Сапожко.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 11:15
Поменьше разглашать подробности... Может и лучше было бы
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