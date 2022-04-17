Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян
200 россиян навсегда уедут домой
Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян после широкомасштабного нападения на Украину, то есть в период с 24 февраля по 17 апреля.
За 52 дня войны враг уже потерял 20 300 солдат, за субботу прибавилось 200 убитых российских солдат.
Потери россиян в технике:
- танков ‒ 773 ед (+11 в сутки),
- боевых бронированных машин ‒ 2002 ед (+20),
- артиллерийских систем – 376 ед (+5),
- РСЗО - 127 ед (+2),
- средства ПВО - 66 ед,
- самолетов – 165 ед (+2),
- вертолетов – 146 ед (+1),
- автомобильной техники - 1471 ед (+13),
- корабли /катера - 8 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10),
- специальная техника / special equipment – 27 (+1),
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.
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