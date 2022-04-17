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Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян

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200 россиян навсегда уедут домой

Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян

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Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян после широкомасштабного нападения на Украину, то есть в период с 24 февраля по 17 апреля.

За 52 дня войны враг уже потерял 20 300 солдат, за субботу прибавилось 200 убитых российских солдат.

Потери россиян в технике:

  • танков ‒ 773 ед (+11 в сутки),
  • боевых бронированных машин ‒ 2002 ед (+20),
  • артиллерийских систем – 376 ед (+5),
  • РСЗО - 127 ед (+2),
  • средства ПВО - 66 ед,
  • самолетов – 165 ед (+2),
  • вертолетов – 146 ед (+1),
  • автомобильной техники - 1471 ед (+13),
  • корабли /катера - 8 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10),
  • специальная техника / special equipment – ​​27 (+1),
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.

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В статье: война с Россией
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