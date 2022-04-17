Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян

Генеральный штаб ВСУ опубликовал новые данные о потерях россиян после широкомасштабного нападения на Украину, то есть в период с 24 февраля по 17 апреля.

За 52 дня войны враг уже потерял 20 300 солдат, за субботу прибавилось 200 убитых российских солдат.

Потери россиян в технике:

танков ‒ 773 ед (+11 в сутки),

боевых бронированных машин ‒ 2002 ед (+20),

артиллерийских систем – 376 ед (+5),

РСЗО - 127 ед (+2),

средства ПВО - 66 ед,

самолетов – 165 ед (+2),

вертолетов – 146 ед (+1),

автомобильной техники - 1471 ед (+13),

корабли /катера - 8 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 148 (+10),

специальная техника / special equipment – ​​27 (+1),

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Напомним, накануне Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с начала полномасштабного вторжения России в борьбе против оккупантов погибли от 2,5 тысяч до 3 тысяч украинских защитников.