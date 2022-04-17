Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области

Мэр Киева Виталий Кличко заявил об изменении срока комендантского часа в столице и Киевской области:

“С 17 апреля комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра”, - говорится в заявлении Кличко.

Также глава города призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа.

Отметим, что действие усиленного комендантского часа в Гомельском поселковом совете остается в силе и продолжит свою силу до 6 утра 20 апреля.