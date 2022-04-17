Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области
Произошло легкое послабление
Getty Images / Global Images Ukraine
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об изменении срока комендантского часа в столице и Киевской области:
“С 17 апреля комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра”, - говорится в заявлении Кличко.
Также глава города призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа.
Отметим, что действие усиленного комендантского часа в Гомельском поселковом совете остается в силе и продолжит свою силу до 6 утра 20 апреля.
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Источник:Віталій Кличко в Фейсбук
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