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Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области

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Произошло легкое послабление

Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области

Getty Images / Global Images Ukraine

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Мэр Киева Виталий Кличко заявил об изменении срока комендантского часа в столице и Киевской области:

“С 17 апреля комендантский час будет начинаться часом позже, а заканчивать часом раньше. И продлится с 22:00 до 5:00 утра”, - говорится в заявлении Кличко.

Также глава города призвал не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, а также соблюдать правила комендантского часа.

Отметим, что действие усиленного комендантского часа в Гомельском поселковом совете остается в силе и продолжит свою силу до 6 утра 20 апреля.

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В статье: Виталий Кличко война с Россией
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