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Хави хочет усилить сразу четыре позиции летом

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У коуча грандиозные планы

Хави хочет усилить сразу четыре позиции летом

Фото: twitter.com/FCBarcelona

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет увеличить активность клуба на трансферном рынке. Коучу недостаточно подписания центрального защитника Андреаса Кристенсена и хавбека Франка Кессиэ.

Специалист сообщил боссам каталонцев о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.

Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом. Как известно, "Барселона" рассчитывает приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
Mundo Deportivo

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