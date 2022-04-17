Хави хочет усилить сразу четыре позиции летом

Главный тренер "Барселоны" Хави хочет увеличить активность клуба на трансферном рынке. Коучу недостаточно подписания центрального защитника Андреаса Кристенсена и хавбека Франка Кессиэ.

Специалист сообщил боссам каталонцев о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.

Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом. Как известно, "Барселона" рассчитывает приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.