Хави хочет усилить сразу четыре позиции летом
У коуча грандиозные планы
Фото: twitter.com/FCBarcelona
Главный тренер "Барселоны" Хави хочет увеличить активность клуба на трансферном рынке. Коучу недостаточно подписания центрального защитника Андреаса Кристенсена и хавбека Франка Кессиэ.
Специалист сообщил боссам каталонцев о необходимости приобретения левого и правого защитников, вингера, если Усман Дембеле все же покинет команду, и центрального нападающего.
Для Хави топ-форвард, способный забивать много голов, является приоритетом. Как известно, "Барселона" рассчитывает приобрести нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
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Источник:Mundo Deportivo
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