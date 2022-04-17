17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в воскресенье 17 апреля эвакуации мирных жителей не будет:

“По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее”, - говорится в заявлении Верещук.

Также министр в очередной раз призвала к открытию зеленого коридора для жителей Мариуполя, а также для раненых военных из Мариуполя. На такие шаги гуманности власти пытаются подтолкнуть россиян через международные структуры.