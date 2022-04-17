  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. 17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор
В тренде

17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор

Общие новости
(1 голосов)

Оккупанты не дают их провести

17 апреля не будет работать ни один гуманитарный коридор

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила, что в воскресенье 17 апреля эвакуации мирных жителей не будет:

“По состоянию на сегодняшнее утро, 17 апреля, нам не удалось договориться с оккупантами о прекращении огня на маршрутах эвакуации. Поэтому, к сожалению, сегодня мы не открываем гуманитарные коридоры. Мы прилагаем все усилия, чтобы гуманитарные коридоры снова заработали как можно быстрее”, - говорится в заявлении Верещук.

Также министр в очередной раз призвала к открытию зеленого коридора для жителей Мариуполя, а также для раненых военных из Мариуполя. На такие шаги гуманности власти пытаются подтолкнуть россиян через международные структуры.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с Россией Ирина Верещук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...