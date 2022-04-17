Равняют с землей. Жуткое ВИДЕО из Рубежного, которое неистово атакуют россияне

В сводках Генерального штаба ВСУ в последнее время регулярно сообщается, что россияне предпринимают попытки захватить Рубежное в Луганской области, но терпят неудачу. Украинские воины держат позиции, но город, в котором до начала войны жило более 50 тысяч человек, целенаправленно разрушают.

В сети было опубликовано видео из одного из районов Рубежного после артиллерийских обстрелов россиянами. Сообщается, что каждый день здесь есть жертвы среди гражданского населения, и подсчитать их невозможно. К тому же, как заявлял глава Луганской ОВА, враг не выпускает людей с подконтрольной ему территории.