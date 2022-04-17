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Равняют с землей. Жуткое ВИДЕО из Рубежного, которое неистово атакуют россияне

Общие новости
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(1 голосов)

Еще один украинский город-мученик

Равняют с землей. Жуткое ВИДЕО из Рубежного, которое неистово атакуют россияне

Новина українською

В сводках Генерального штаба ВСУ в последнее время регулярно сообщается, что россияне предпринимают попытки захватить Рубежное в Луганской области, но терпят неудачу. Украинские воины держат позиции, но город, в котором до начала войны жило более 50 тысяч человек, целенаправленно разрушают.

В сети было опубликовано видео из одного из районов Рубежного после артиллерийских обстрелов россиянами. Сообщается, что каждый день здесь есть жертвы среди гражданского населения, и подсчитать их невозможно. К тому же, как заявлял глава Луганской ОВА, враг не выпускает людей с подконтрольной ему территории.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 12:34
П.з.д.ц..... Долб0ёбы
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