Футболист Легии приютил пятерых беженцев из Украины

Полузащитник "Легии" Павел Вшолек предоставил убежище пяти беженкам из Украины с детьми:

"Моя семья проживает в Седльце. Мы имели возможность принять пятерых женщин с детьми. Мы не долго думали. Добро всегда возвращается – особенно в такие моменты. Это не большая помощь, потому что многие в ней нуждаются.

Каждый день я проезжаю мимо Западного вокзала и вижу, сколько людей нуждается в помощи. Мне очень больно. Я хотел бы помочь всем. Иногда я воспринимаю это слишком лично.

Давайте поможем, это всегда возвращается. Я стараюсь не читать то, что происходит в Украине, потому что воспринимаю это лично. Не боимся помочь", – сказал Вшолек.