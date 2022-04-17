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Футболист Легии приютил пятерых беженцев из Украины

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Поляки не перестают помогать украинцам

Футболист Легии приютил пятерых беженцев из Украины

Getty Images

Новина українською

Полузащитник "Легии" Павел Вшолек предоставил убежище пяти беженкам из Украины с детьми:

"Моя семья проживает в Седльце. Мы имели возможность принять пятерых женщин с детьми. Мы не долго думали. Добро всегда возвращается – особенно в такие моменты. Это не большая помощь, потому что многие в ней нуждаются.

Каждый день я проезжаю мимо Западного вокзала и вижу, сколько людей нуждается в помощи. Мне очень больно. Я хотел бы помочь всем. Иногда я воспринимаю это слишком лично.

Давайте поможем, это всегда возвращается. Я стараюсь не читать то, что происходит в Украине, потому что воспринимаю это лично. Не боимся помочь", – сказал Вшолек.

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В статье: Легия (Варшава) Павел Вшолек война с Россией
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Источник:
GOL24

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