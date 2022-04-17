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В Харькове демонтировали памятник Жукову

Общие новости
(2 голосов)

Окончательная декоммунизация

В Харькове демонтировали памятник Жукову

Новина українською

В воскресенье, 17 апреля, в Харькове демонтировали памятник советскому военачальнику Георгию Жукову.

"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, увезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", – заявила глава администрации Немышлянского района Харькова Татьяна Топчий.

В сети также появилось видео демонтажа, после чего памятник выбросили на мусорник.

Заметим, что фигура Жукова ранее вызывала горячие дискуссии в Харькове. Памятник расположен на проспекте, который носил имя советского маршала до 2016-го года. Затем его переименован на проспект Петра Григоренко в соответствии с законом о декоммунизации. Однако впоследствии местные власти Харькова вернули проспект название в честь Жукова. В 2020 Окружной суд отменил решение Харьковского горсовета.

Полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало новую волну борьбы украинцев с советскими и российскими символами. В частности, во многих городах стали переименовывать улицы, названные в честь русских или советских деятелей.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Vantala (Kharkiv)
17.04.2022 в 12:51
Нарешті!!
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