В Харькове демонтировали памятник Жукову
Окончательная декоммунизация
В воскресенье, 17 апреля, в Харькове демонтировали памятник советскому военачальнику Георгию Жукову.
"Все произошло мгновенно, около 11:00. Подъехали две машины с военными. Сняли бюст, увезли все куда-то. Сейчас все тихо, мы разбираемся", – заявила глава администрации Немышлянского района Харькова Татьяна Топчий.
В сети также появилось видео демонтажа, после чего памятник выбросили на мусорник.
Заметим, что фигура Жукова ранее вызывала горячие дискуссии в Харькове. Памятник расположен на проспекте, который носил имя советского маршала до 2016-го года. Затем его переименован на проспект Петра Григоренко в соответствии с законом о декоммунизации. Однако впоследствии местные власти Харькова вернули проспект название в честь Жукова. В 2020 Окружной суд отменил решение Харьковского горсовета.
Полномасштабное вторжение России в Украину спровоцировало новую волну борьбы украинцев с советскими и российскими символами. В частности, во многих городах стали переименовывать улицы, названные в честь русских или советских деятелей.
Популярное сейчас
- Кличко объявил об изменении времени комендантского часа в Киеве и области
- Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян
- Интерес к Ярмолюку из АПЛ, триллер в Кубке Англии, хет-трик Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Источник: Ракетным ударом поражен вражеский крейсер "Москва"
- Украинская рок-группа THE HARDKISS представила новый клип на песню о событиях в Украине. ВИДЕО
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине