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В Чернобыле возобновили электроснабжение хранилища отработанного ядерного топлива

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Теперь все безопасно

В Чернобыле возобновили электроснабжение хранилища отработанного ядерного топлива

Чорнобиль, фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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"Энергоатом" сообщает о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом пишет прессслужба "Энергоатома".

"16 апреля было восстановлено электропитание одного из ядерных объектов Энергоатома – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.

Начались настройки оборудования и приборов для его нормальной работы", - говорится в сообщении.

Как известно, 31 марта российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.

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В статье: Чернобыль война с Россией
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Источник:
Енергоатом

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