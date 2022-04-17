В Чернобыле возобновили электроснабжение хранилища отработанного ядерного топлива
Теперь все безопасно
Чорнобиль, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
"Энергоатом" сообщает о возобновлении электропитания Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом пишет прессслужба "Энергоатома".
"16 апреля было восстановлено электропитание одного из ядерных объектов Энергоатома – Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в Чернобыльской зоне отчуждения.
Начались настройки оборудования и приборов для его нормальной работы", - говорится в сообщении.
Как известно, 31 марта российские оккупационные войска покинули территорию Чернобыльской АЭС в Киевской области.
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