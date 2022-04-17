ВСУ отбросили россиян на несколько километров в районе Рубежного
ВСУ создают проблемы для Изюмской группировки врага
Українська армія робить свою справу, фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вооруженные силы Украины провели активные контратаки тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения операции Объединенных Сил. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Константин Машовец.
По его информации, подразделения ВСУ вследствие активных контратакующих действий тактического масштаба на участке между Святогорском и Кременной в зоне проведения ООС сумели отбросить передовые подразделения россиян в районе Кременная - Рубежное на несколько километров на северо-восток.
Более того, ВСУ создали отчетливую угрозу левому флангу Изюмской группировки российских оккупационных войск, а также продвинувшись в северо-восточном направлении в сторону реки Оскол.
"Судя по всему, для командования войск противника, оперирующих в этом районе, все это стало достаточно неожиданным событием", - пишет Машовец.
Согласно опубликованной информации, в районе Харькова ВСУ продолжают оттеснять передовые подразделения российской армии от окраин города, постепенно освобождая пригородные поселки в направлении на Печенеги и Старый Салтов, а также в районе между этими двумя дорогами.
В субботу, 16 апреля, передовые подразделения ВСУ в этом районе вышли к поселкам Байрак, Кутузовка, а также продвинулись в районе Малой Рогани в восточном направлении.
"Следует заметить, что ВСУ в районе Харькова несомненно пытаются активно действовать в юго-восточном направлении от Индустриального района города с целью "усложнения жизни" Изюмско-Купянской группировке войск противника... По нашим крайним сведениям, ВСУ удалось успешно продвинуться в этом направлении вплоть до посёлка Малиновка в районе Чугуева", - добавил Машовец.
Ранее сообщалось, что, по данным Пентагона, армия рф может начать следующую фазу своей военной кампании - наступление на востоке Украины - уже в ближайшие дни.
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