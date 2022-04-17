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Миллиардеры российского происхождения просят не связывать их со страной-агрессором

Общие новости
(1 голосов)

Быть россиянином становится стыдно

Миллиардеры российского происхождения просят не связывать их со страной-агрессором

Getty Images

Новина українською

Ряд миллиардеров, связанных с РФ, не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами РФ. Они просят акцентировать внимание на иностранном гражданстве.

В последние месяцы эта тенденция растет. В частности, об этом попросили представители основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова.

"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", – заявил представитель бизнесмена.

Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, но теперь просит отмечать, что с прошлого года он гражданин Франции. Также у него есть гражданство Сент-Китс и Невис.

Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы – основатели Playrix, занимающийся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский – соучредитель Revolut, и инвестор Юрий Мильнер.

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В статье: война с Россией Павел Дуров
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Источник:
Forbes

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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 15:14
Это вполне логично. И не спроста это всё происходит. Если сейчас в РФ, местные граждане до сих пор ничего не почувствовали, как ухудшается их жизнь, жизнь их страны, то через некоторое время всё равно почувствуют
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