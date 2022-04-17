Миллиардеры российского происхождения просят не связывать их со страной-агрессором
Быть россиянином становится стыдно
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Ряд миллиардеров, связанных с РФ, не хотят, чтобы Forbes называл их гражданами РФ. Они просят акцентировать внимание на иностранном гражданстве.
В последние месяцы эта тенденция растет. В частности, об этом попросили представители основателя ВКонтакте и Telegram Павла Дурова.
"Павел уехал из России много лет назад и не собирается возвращаться", – заявил представитель бизнесмена.
Дуров несколько лет фигурировал в списках Forbes как представитель России, но теперь просит отмечать, что с прошлого года он гражданин Франции. Также у него есть гражданство Сент-Китс и Невис.
Также просят не называть их российскими бизнесменами Игорь и Дмитрий Бухманы – основатели Playrix, занимающийся разработкой мобильных игр, Николай Сторонский – соучредитель Revolut, и инвестор Юрий Мильнер.
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