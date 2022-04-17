Россияне ударили по центру Харькова, есть жертвы

В воскресенье, 17 апреля, днем российские войска обстреляли центр Харькова. Об этом сообщает харьковский телеграмм-канал ТруХа.

Известно, что в результате обстрелов есть погибшие. Однако детали пока не сообщаются.

Как известно, россияне стоят под Харьковом с начала полномасштабного вторжения. Город постоянно обстреливается артиллерией, его бомбит авиация. Ежедневно поступает информация о жертвах среди гражданских.