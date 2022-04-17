Россияне ударили по центру Харькова, есть жертвы
Враг продолжает свою преступную деятельность
Архівне фото - Getty Images/Global Images Ukraine
В воскресенье, 17 апреля, днем российские войска обстреляли центр Харькова. Об этом сообщает харьковский телеграмм-канал ТруХа.
Известно, что в результате обстрелов есть погибшие. Однако детали пока не сообщаются.
Как известно, россияне стоят под Харьковом с начала полномасштабного вторжения. Город постоянно обстреливается артиллерией, его бомбит авиация. Ежедневно поступает информация о жертвах среди гражданских.
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 14:55
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 15:16
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