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Россияне ударили по центру Харькова, есть жертвы

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(2 голосов)

Враг продолжает свою преступную деятельность

Россияне ударили по центру Харькова, есть жертвы

Архівне фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 17 апреля, днем российские войска обстреляли центр Харькова. Об этом сообщает харьковский телеграмм-канал ТруХа.

Известно, что в результате обстрелов есть погибшие. Однако детали пока не сообщаются.

Как известно, россияне стоят под Харьковом с начала полномасштабного вторжения. Город постоянно обстреливается артиллерией, его бомбит авиация. Ежедневно поступает информация о жертвах среди гражданских.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (2)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 14:55
Делать нехер... Заипали... Пусть молится РФ, чтоб к ним ничего не прилетало
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Динамiт (Василькiв)
17.04.2022 в 15:16
Що ти несеш ??? Як безбожники, гвалтівники дітей та стариків можуть молитись ???
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+1
0

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