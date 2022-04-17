Левченко: В Нидерландах собрали 150 миллионов евро помощи Украине

Бывший игрок сборной Украины и ряда нидерландских клубов Евгений Левченко поделился мнением о войне Украины против россии:

“ — Евгений, военная агрессия россии против Украины длится уже практически два месяца. Вы могли такое предположить в самом начале?

— Я вообще не мог такого предположить. Гнал эти мысли подальше от себя. Но когда начали бомбить Украину, я понял, что это все серьез и надолго. Для меня это был второй шок после 2014 года, когда наши географические соседи отбирают у нас земли. Но я верю, что в этот раз Украина даст отпор врагу, другого пути у нас нет. Хотелось бы, чтобы военные действия закончились как можно быстрее. Считаю, что эта война даст толчок Украине стать лучше, стать прогрессирующей страной без коррупции.

— Слышал и видел, что Нидерланды, где вы проживаете, активно помогают Украине. Конкретное что-то можете сказать по этому поводу?

— Люди активно собирают деньги. По моей информации это уже порядка 150 000 000 миллионов евро. Из Нидерландов в Украину поступает много гуманитарной помощи. Подобное можно говорить о многих странах, особенно соседствующих с Украиной. А выделить нужно, конечно же, Польшу. Поляки стали побратимами для украинцев, настолько сильно они помогают. Однако не все упирается в человеческий фактор. Есть ведь и политические решения. Так вот с этим Европа сильно опаздывает в плане архиважной помощи для Украины.

— Вы не раз обращались к российским спортсменам по поводу того, что они молчат. Спустя все это время воз и ныне там?

— В этом вопросе без вариантов. Многие наши спортсмены взывали о помощи к российским коллегам, чтобы они не молчали, говорили о геноциде украинского народа, Но это был крик в никуда, Есть несколько положительных примеров, но не более того. В моем понимании, во время войны не может быть человека, который бы придерживался нейтралитета. Ты или за войну или против. Раз человек молчит, значит, поддерживает агрессию, он становится соучастником процесса.

— Если уж мы перешли на спорт, то как, на ваш взгляд, быть сборной Украины, которой в июне предстоит встретиться с шотландцами в первом стыковом матче плей-офф ЧМ-2022?

— Очень хочется надеяться, что главному тренеру Александру Петракову удастся за месяц подготовки привести команду к общему знаменателю, хотя это будет и непросто, поскольку много футболистов находятся не в самом лучшем состоянии, это я о ребятах, которые выступают на внутренней арене. Хорошо, что Динамо и Шахтер начали проводить хотя бы благотворительные матчи, это точно не помешает игрокам почувствовать соревновательный процесс. Тем более что у футболистов сборной Украины должна быть на высшем уровне эмоциональная составляющая.

— Сейчас в сильных европейских чемпионатах, помимо главных кандидатов в национальную команду, на хорошем счету и многие другие наши ребята. Стоит ли на них обратить внимание тренерскому штабу сине-желтых?

— Думаю, что Александр Петраков просчитывает все варианты. Но выбор наверняка будет сделан в пользу футболистов, которые морально готовы выкладываться на 100%. Конечно, нужно посмотреть на того же Даниила Игнатенко из “Бордо”, Евгения Шахова из АЕКа, который знает, что такое сборная Украина. Да и многие другие наши ребята, хорошо выступающие за рубежом, имеют право быть востребованными в главной команде страны. Сейчас на первом месте стоит результат.

— Учитывая все нынешние обстоятельства, много ли шансов у нашей сборной на победу в матче с шотландцами?

— Эту сборную ни в коем случае нельзя недооценивать. В игре с ними нужно показать все лучшее, что мы умеем, только тогда придет результат. Считаю, что у сине-желтых в любом случае есть хорошие шансы на позитивный итог. Лично я верю в эту команду”, – сказал Левченко.