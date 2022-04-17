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Зеленский попросил Большую семерку выделить $50 млрд для покрытия дефицита бюджета

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Нам нужна помощь партнеров

Зеленский попросил Большую семерку выделить $50 млрд для покрытия дефицита бюджета

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в страны "Большой семерки" с просьбой выделить $50 млрд на следующие полгода, чтобы покрыть дефицит бюджета. Об этом заявил советник президента Олег Устенко.

"Этот дефицит нужно финансировать. Если вы посмотрите, на полгода – примерно $50 млрд нам нужно, чтобы забыть об этой проблеме. Главные расходы у нас – это наше войско и все, что касается социальной сферы. Чтобы поддерживать одно и другое нам нужна поддержка партнеров", – сказал Устенко.

Также дипломат добавил, что переговоры о выделении средств должны активизироваться на следующей неделе, когда в Вашингтоне пройдут встречи МВФ и Всемирного банка.

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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Источник:
Еспресо

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