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Зеленский присвоил командующему ВМС Неижпапе звание вице-адмирала

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Зеленский присвоил командующему ВМС Неижпапе звание вице-адмирала

Getty Images

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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.

"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.

Официально неизвестны причины повышения командующего ВМС, однако советник главы ОП Виктория Страхова написала в Facebook, что решение приняли ввиду "блестящей операции, о которой все и так знают".

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В статье: война с Россией Владимир Зеленский
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