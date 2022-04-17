Зеленский присвоил командующему ВМС Неижпапе звание вице-адмирала
За превращение "Москвы" в подводную лодку
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Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание вице-адмирала командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины Алексею Неижпапе.
"Присвоить военное звание вице-адмирала контр-адмиралу Неижпапе Алексею Леонидовичу – командующему Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины", - говорится в указе.
Официально неизвестны причины повышения командующего ВМС, однако советник главы ОП Виктория Страхова написала в Facebook, что решение приняли ввиду "блестящей операции, о которой все и так знают".
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Источник:Сайт Президента України
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