Россия приостановила производство ЗРК из-за дефицита импортных запчастей
А что случилось?
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Российское производство зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) на Ульяновском механическом заводе поставлено на паузу. Об этом сообщает главное управление разведки Министерства обороны Украины.
Главной причиной является то, что в ходе технологического процесса не употребляется фактически ничего российского. Большое количество комплектующих поставлялось из-за рубежа, в частности из Германии – недавно именно военно-промышленный комплекс этой страны был основным импортером.
Работников завода заставляют идти в неоплачиваемый отпуск, или подписывать контракт на службу в российской армии на должность “оператор-наводящим ЗРК “Бук”. Обещают зарплату в 50 тысяч рублей.
На данный момент руководство завода ведет поиски обхода санкций, из-за которых невозможен импорт деталей из-за границы. Правда, главная проблема такого шага – это его стоимость, ведь посредничество предполагает увеличение оплаты за комплектующие, а в бюджете такой пункт заложен не был.
Отметим, что завод в Ульяновске производил радиолокационные системы, средства ПВО ближней и средней дальности для сухопутных войск ВС РФ (ЗРК Бук, ЗРК Куб и ЗГРК Тунгуска).
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