Россияне повторно ударили по району Харькова, когда там работали спасатели

В воскресенье, 17 апреля, днем российские войска обстреляли центр Харькова. На место выехали спасатели и когда они оказывали помощь, россияне снова нанесли удар.

В результате удара по предварительным данным погибли пять человек. Еще 13 получили ранения.

Как известно, россияне стоят под Харьковом с начала полномасштабного вторжения. Город постоянно обстреливается артиллерией, его бомбит авиация. Ежедневно поступает информация о жертвах среди гражданских.