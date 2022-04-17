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Россияне повторно ударили по району Харькова, когда там работали спасатели

Общие новости
(1 голосов)

Почти два десятка жертв

Россияне повторно ударили по району Харькова, когда там работали спасатели

Новина українською

В воскресенье, 17 апреля, днем российские войска обстреляли центр Харькова. На место выехали спасатели и когда они оказывали помощь, россияне снова нанесли удар.

В результате удара по предварительным данным погибли пять человек. Еще 13 получили ранения.

Как известно, россияне стоят под Харьковом с начала полномасштабного вторжения. Город постоянно обстреливается артиллерией, его бомбит авиация. Ежедневно поступает информация о жертвах среди гражданских.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 16:45
Конченные... Быстрее бы у вас дальнобойные снаряды и авиация закончилась... Или пусть даёт сбой, и взрывается на том месте, откуда запускается, в момент самого запуска... Уроды
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