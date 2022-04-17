Россияне повторно ударили по району Харькова, когда там работали спасатели
Почти два десятка жертв
В воскресенье, 17 апреля, днем российские войска обстреляли центр Харькова. На место выехали спасатели и когда они оказывали помощь, россияне снова нанесли удар.
В результате удара по предварительным данным погибли пять человек. Еще 13 получили ранения.
Как известно, россияне стоят под Харьковом с начала полномасштабного вторжения. Город постоянно обстреливается артиллерией, его бомбит авиация. Ежедневно поступает информация о жертвах среди гражданских.
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 16:45
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