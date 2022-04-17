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В Северодонецке остается 20 тысяч гражданских. Власти призывают людей выезжать

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В городе появилось новое кладбище с более чем 400 могилами

В Северодонецке остается 20 тысяч гражданских. Власти призывают людей выезжать

Фото: t.me/luhanskaVTSA

UA-Футбол
Новина українською

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме опубликовал фото с нового кладбища в Северодонецке.

"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны - более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130. Выезжайте!", - призывает Гайдай.

Напомним, что на Луганщине продолжаются ожесточенные бои. Только за минувшие сутки российские войска повредили 10 объектов инфраструктуры в регионе.

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В статье: война с Россией Сергей Гайдай
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 18:51
Ужас...
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