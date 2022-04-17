В Северодонецке остается 20 тысяч гражданских. Власти призывают людей выезжать
В городе появилось новое кладбище с более чем 400 могилами
Фото: t.me/luhanskaVTSA
Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме опубликовал фото с нового кладбища в Северодонецке.
"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны - более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130. Выезжайте!", - призывает Гайдай.
Напомним, что на Луганщине продолжаются ожесточенные бои. Только за минувшие сутки российские войска
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Более 2-х тысяч бронированных машин. Новые данные Генштаба ВСУ о потерях россиян
- Канцлер Австрии о встрече с путиным: Он находится в своем мире и думает, что выиграет войну
- Интерес к Ярмолюку из АПЛ, триллер в Кубке Англии, хет-трик Роналду. Главные новости за 16 апреля
- Принудительная посадка с последующей поджаркой. ВСУ уничтожили российский вертолет Ка-52
- Настоящий лидер. Капитан Вест Хэма плакал после матча с Лионом, а потом убирался в раздевалке
- Легендарный музыкальный коллектив возвращается на сцену впервые за 7 лет ради помощи Украине
Новости по теме
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 18:51
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
загрузка...