В Северодонецке остается 20 тысяч гражданских. Власти призывают людей выезжать

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в телеграмме опубликовал фото с нового кладбища в Северодонецке.

"В нашем областном центре новое кладбище, за 52 дня войны - более 400 могил. В городе до сих пор остаются около 20 тысяч жителей, до 24 февраля было 130. Выезжайте!", - призывает Гайдай.