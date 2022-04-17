Враг активизировал боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях - Генштаб
Оккупанты пытались осуществлять штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя и завода "Азовсталь"
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские войска активизировались на Донецком и Таврическом направлениях и продолжают штурм Мариуполя.
"На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории российской федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.
На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.
На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в частности и с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались осуществлять штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", - говорится в заявлении Генштабу.
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