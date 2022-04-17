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Враг активизировал боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях - Генштаб

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Оккупанты пытались осуществлять штурмовые действия в районе морского порта Мариуполя и завода "Азовсталь"

Враг активизировал боевые действия на Донецком и Таврическом направлениях - Генштаб

Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Автор невідомий

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщает, что российские войска активизировались на Донецком и Таврическом направлениях и продолжают штурм Мариуполя.

"На Северском направлении сохраняется вероятность применения противником диверсионно-разведывательных групп и нанесения ракетных ударов с территории российской федерации по элементам военной и гражданской инфраструктуры нашего государства.

На Слобожанском направлении враг продолжает частичное блокирование Харькова, пытается осуществить огневое поражение позиций подразделений наших войск и объектов критической инфраструктуры.

На Донецком и Таврическом направлениях враг активизировал боевые действия. Продолжает ракетно-бомбовые удары по городу Мариуполю, в частности и с применением стратегических бомбардировщиков Ту-22М3. Оккупанты пытались осуществлять штурмовые действия в районе морского порта и завода "Азовсталь", - говорится в заявлении Генштабу.

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В статье: война с Россией
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