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В Буче оккупанты убили местного жителя Илью Навального. Возможно, из-за фамилии

Общие новости
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Однофамилец российского оппозиционера

В Буче оккупанты убили местного жителя Илью Навального. Возможно, из-за фамилии

Фото: УП

UA-Футбол
Новина українською

В Буче российские оккупанты убили местного жителя Илью Навального, однофамильца известного российского оппозиционера Алексея Навального. Журналисты издания Bild поговорили со свидетелями преступления, они предполагают, что оно произошло из-за фамилии украинца:

"Мария видела Илью 12 марта, когда он был застрелен. "Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказал ему: не выходи, там будет стрельба. Но он все ещё хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова".

Когда Мария вышла из подвала через час, она увидела его лежащим на полу. Они выстрелили ему в голову. Рядом с ним лежал его паспорт".

Неизвестно, связан ли Илья Навальный с российским политиком, однако он родился в деревне Залесье, в Киевской области. Там же был рожден отец Алексея Навального.

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В статье: война с Россией Буча
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 19:48
Ой Боже .. Больные на голову
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