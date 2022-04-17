В Буче оккупанты убили местного жителя Илью Навального. Возможно, из-за фамилии
Однофамилец российского оппозиционера
Фото: УП
В Буче российские оккупанты убили местного жителя Илью Навального, однофамильца известного российского оппозиционера Алексея Навального. Журналисты издания Bild поговорили со свидетелями преступления, они предполагают, что оно произошло из-за фамилии украинца:
"Мария видела Илью 12 марта, когда он был застрелен. "Мы вошли в наш дом, и встретили Илью, который спускался по лестнице. Я сказал ему: не выходи, там будет стрельба. Но он все ещё хотел ненадолго выйти, чтобы выкурить сигарету. Потом я слышала выстрелы снова и снова".
Когда Мария вышла из подвала через час, она увидела его лежащим на полу. Они выстрелили ему в голову. Рядом с ним лежал его паспорт".
Неизвестно, связан ли Илья Навальный с российским политиком, однако он родился в деревне Залесье, в Киевской области. Там же был рожден отец Алексея Навального.
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