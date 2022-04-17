Могут быть провокации: россияне зарисовывают на технике буквы Z и устанавливают украинские флаги

Российские войска готовятся к осуществлению провокаций в южной части Украины. По информации Генштаба ВСУ, в районе Васильевки Запорожской области противник зарисовывает буквы Z на технике и устанавливает украинские флаги. Кроме того, во временно оккупированном войсками страны-террориста городе Изюм начата принудительная мобилизация мужчин.

"Значительный общественный резонанс в Крыму приобрела информация об уничтожении Украиной ракетного крейсера "Москва". Среди населения усиливается недоверие к информации, которая распространяется официальным российскими средствами массовой информации.

Из-за нехватки человеческих ресурсов захватчики пытаются привлечь к войне местных жителей временно захваченных территорий. Так, в городе Изюм начато принудительную мобилизацию мужчин.

На отдельных временно занятых оккупантами территориях продолжается подготовка к проведению незаконного референдума по провозглашению так называемой "херсонской народной республики". Для фальсификации его результатов планируется использовать персональные данные жителей региона, которые собирают оккупанты при выдаче так называемой "гуманитарной помощи. Среди жителей также распространяется информация, что после объявления результатов псевдореферендума начнется их "мобилизация" в ряды вооруженных сил российской федерации.

Во время проведения мероприятий подготовки перед отправлением подразделений для участия в войне с Украиной на полигонах на территории российской федерации отмечено более 50 случаев самовольного оставления полевых лагерей личным составом", - говорится в свежем заявлении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.