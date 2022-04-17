Россияне оставляют Боровскую громаду и двигаются в направлении Донецкой области

Боровская территориальная громада в Изюмском районе Харьковщины сейчас полностью находится под оккупацией. На своей официальной странице в фейсбуке власть рассказала, что происходит в регионе. Так, сейчас жителям приходится существовать без мобильной связи и интернета, но россияне постепенно выходят из громады в направлении Донецкой области.

"Часть населенных пунктов остается без электричества и газоснабжения.

Данных по раненым и погибшим мирным жителям громады нет. Из-за отсутствия связи до сих пор не удалось установить фамилии людей, которые с расстрелянного автобуса попали в больницу. Есть информация, что часть убитых российских военных похоронены у дороги на окраине Чернещины.

По имеющейся информации в Боровой оккупанты разместились в зданиях поселкового совета, дворце культуры, больницы (в частности, в терапевтическом отделении), в домах некоторых местных предпринимателей. Назначили оккупационную власть из числа местных коллаборантов, которая теперь координирует процессы в громаде. Данные по персоналиям уточняются.

В разных селах ситуация развивается по-разному. По соображениям безопасности названия населенных пунктов не называем.

По некоторым свидетельствам, жестче всего с местным населением ведут себя оккупанты в старостинских округах на юго-востоке громады. Вдираются в дома граждан, которые вынуждены были выехать из громады в связи с оккупацией, проводят обыски, забирают технику и ценные вещи, местами выносят полностью все. Были случаи вбрасывания боевых гранат в погреба домовладений мирных жителей.

В то же время есть информация о сотрудничестве некоторых местных жителей с оккупантами. Такие предатели предоставляют врагу информацию о местных, рассказывают, у кого чем можно поживиться, помогают обустроиться на занятой территории, организуют их быт. Известно, что один из таких посипак показал российским военным малоизвестный путь к населенным пунктам Донеччины.

Через села, расположенные в северной части Боровщины, россияне прошли транзитом без заметных разрушений.

Ощутимых разрушений потерпел юг громады. Полностью отсутствует связь с психо-неврологическим интернатом, где находится около 200 пациентов.

Активные боевые действия с Боровской громады постепенно перемещаются на территорию Донецкой области.

Остро стоит вопрос доставки медикаментов в Боровскую больницу, в частности анестезии, и гуманитарной помощи населению в виде лекарств, продуктов питания, средств гигиены и других товаров первой необходимости", - говорится в заявлении Боровской поселковой громады.