Молдова категорически отказалась продавать Украине истребители

В первые дни полномасштабной войны Украина обратилась к Молдове с просьбой продать или передать истребители Миг-29, но получила категорический отказ. Как сообщает Европейская правда, правительство страны объяснило такой ответ "нежеланием раздражать Россию".

По информации издания, у Молдовы на балансе Министерства обороны есть шесть истребителей Миг-29, размещенных на авиабазе на юге страны. Они все в рабочем состоянии, несмотря на отсутствие полетов.

Ранее Молдова также отказалась от присоединения к западным санкциям против РФ, сославшись на зависимость страны от российских газа и электричества.