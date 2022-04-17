  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Молдова категорически отказалась продавать Украине истребители
В тренде

Молдова категорически отказалась продавать Украине истребители

Общие новости
(2 голосов)

Заявили, что не хотят раздражать Россию

Молдова категорически отказалась продавать Украине истребители

Фото: Defense Express

UA-Футбол
Новина українською

В первые дни полномасштабной войны Украина обратилась к Молдове с просьбой продать или передать истребители Миг-29, но получила категорический отказ. Как сообщает Европейская правда, правительство страны объяснило такой ответ "нежеланием раздражать Россию".

По информации издания, у Молдовы на балансе Министерства обороны есть шесть истребителей Миг-29, размещенных на авиабазе на юге страны. Они все в рабочем состоянии, несмотря на отсутствие полетов.

Ранее Молдова также отказалась от присоединения к западным санкциям против РФ, сославшись на зависимость страны от российских газа и электричества.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Молдова война с Россией
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
17.04.2022 в 21:26
просто падлюки
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 1500 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 300 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...