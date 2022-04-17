РФ поместит украинских учителей в лагеря переквалификации
Продолжается традиция насильной русификации украинцев
Фото: Радіо Свобода
Центр противодействия дезинформации при РНБО сообщает, что в Крыму будет проводится насильная русификация незаконно депортированных украинских учителей.
"Глава Крыма" Аксенов заявил о создании летних "лагерей переквалификации" для украденных учителей из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей. Как сообщается, это будет происходить для переведения их на "российские стандарты обучения".
Стандарты также коснутся украденных украинских детей, которые, как заявляют россияне, "недостаточно владеют русским языком". Их будут заставлять проходить "языковые курсы".
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17.04.2022 в 21:34
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