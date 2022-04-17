Украинские защитники освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине

Украинские силы освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине. Об этом написал в телеграм глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов на других направлениях от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда.

Все попытки врага захватить Харьков были и будут напрасными и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.

Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии русских. И ко всем мы хорошо подготовились", - написал Синегубов.