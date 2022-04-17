Украинские защитники освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине
Верим в украинских защитников!
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинские силы освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине. Об этом написал в телеграм глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.
"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.
Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов на других направлениях от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда.
Все попытки врага захватить Харьков были и будут напрасными и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.
Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии русских. И ко всем мы хорошо подготовились", - написал Синегубов.
Напомним, что сегодня
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