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Украинские защитники освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине

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Украинские защитники освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Украинские силы освободили несколько населенных пунктов на Харьковщине. Об этом написал в телеграм глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов.

"В Харьковской области наши защитники проводят несколько успешных операций, оттесняя оккупантов подальше от областного центра. В результате контрнаступления ВСУ освободили Базалиевку, Лебяжье, часть Кутузовки. В районе села Малая Рогань наши подразделения продвинулись дальше на восток.

Вооруженные Силы Украины продолжают эффективно сдерживать оккупантов на других направлениях от Харькова. На днях реактивным огнем 81-й отдельная аэромобильная бригада под Харьковом уничтожила 5 российских танков, 10 бронированных единиц техники. Около сотни оккупантов уже не смогут атаковать, никогда.

Все попытки врага захватить Харьков были и будут напрасными и приведут лишь к еще большим потерям среди оккупантов.

Город под надежной защитой ВСУ, мы не раз повторяли, что просчитали все сценарии русских. И ко всем мы хорошо подготовились", - написал Синегубов.

Напомним, что сегодня враг нанес несколько ударов по Харькову.

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В статье: война с Россией
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Extrim4ik (Extreme)
17.04.2022 в 21:33
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