Украинские защитники сбили Иглой еще один вертолет россиян

Украинские защитники уничтожили еще один российский вертолет Ка-52. Об этом сообщают бойцы 93 бригады Холодный Яр в своем фейсбуке.

"Жаль было "Стингера" на них тратить, поэтому сбили обычной "Иглой".

Ночью вражеские вертолеты заходили очень низко. Они кружили над нашими позициями, не давая возможности даже поднять голову. И парень-зенитчик, прикомандированный к моему подразделению, выпустил по ним две ракеты. Одна, правда, попала в тепловую ловушку, а другая сбила Ка-52. Он упал. Были попытки врага залететь на наши позиции самолетами и стрелять ракетами, но атаки врага успехов не имели.

Поскольку вертолет упал довольно далеко от наших позиций, ближе к врагу, мы смогли близко подойти к нему только ночью. А днем летали туда дроном, чтобы рассмотреть его сгоревшие обломки подробнее.

Шутим между собой, что сбили российский вертолет приблизительной стоимостью 15 миллионов долларов оружием за 100 баксов, за которую заплатили еще за Советы", - сказал офицер бригады Ярослав.