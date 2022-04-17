То сражение, которого ждали и говорили о второй фазе, пришло в движение - Арестович

Советник офиса Президента Украины Алексей Арестович сказал, что анонсированная больше недели назад "вторая фаза" полномасштабной войны началась. Об этом он сообщил в эфире стрима "Фейгин LIVE".

"Мы не будем ждать, когда они на нас наступят и не ждём. Никто не будет сидеть в обороне. Они двигаются - и мы тоже начинаем двигаться. Они едут на нас, мы идём на них.

Всё пришло в движение. Зона, которая планировалась, на страшное окружение, а теперь на скромное окружение - задвигались они, задвигались и мы. Сражение началось. То сражение, которого ждали и говорили о второй фазе - вот оно пришло в движение. Медленно, на уровне тактики обе стороны осторожничают, но мы проявляем больше хитроумности, изобретательности и воле к победе", - отметил советник.