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Арестович: Чернобаевка – 16. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен

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Арестович: Чернобаевка – 16. Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен

zaxid-net

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Советник главы офиса Президента Украины Алексей Арестович сообщил об очередной засаде для оккупанта в Чернобаевке. Спикер указал, что орки были "накрыты" там в шестнадцатый раз.

"Чернобаевка – 16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали точному поражению позиций РСЗО противника и только что обновленных им складов с ракетными боеприпасами в Чернобаевке. Судя по длительной детонации, 16-й эпизод сериала "Чернобаевка" таки состоялся".

"Вопреки сомнениям общества, что данный идиотизм в принципе возможен в исполнении разумных существ и благодаря халатной бездарности нового руля "операцией" генерала Дворникова. Не смешно, но весело. Поздравляю".

Чернобаевка – это село в Херсонской области, где расположен аэродром. россияне постоянно используют эту локацию для обслуживания собственной техники, и каждый раз попадают под обстрелы ВСУ.

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В статье: война с Россией Алексей Арестович Чернобаевка
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Источник:
facebook.com/alexey.arestovich

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