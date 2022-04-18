На разбомбленном стадионе Десны впервые провели футбольный матч

В Чернигове на стадионе имени Юрия Гагарина, который с начала полномасштабного российского вторжения подвергался нескольким обстрелам, провели первый футбольный матч. Проведения игры стало возможным после того, как местные волонтеры смогли убрать поле.

Об этом сообщает Всеукраинский профессиональный союз "Футбол Украины".

Поединок судил директор стадиона, а победу одержала команда "Солнышко" со счетом 2:0. Название второй команды не уточняется.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения россии в Украину черниговский стадион несколько раз был обстрелян оккупантами. Ранее сообщалось, что власти Германии и "Боруссия" Дортмунд помогут восстановить разрушенный стадион "Десны" в Чернигове.

Фото: facebook.com/tradeunionthefootballofukraine