Есть пострадавшие. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о ракетной атаке
ПВО отбила больше половины угроз
Резниченко
Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал утренние атаки орков в своем Telegram-канале.
"Днепропетровщина. 18 апреля. 08:18. Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча".
"Днепропетровщина. 18 апреля. 08:50. Детали по утренним "прилетам". Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру".
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Источник:t.me/dnipropetrovskaODA
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