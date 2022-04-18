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Есть пострадавшие. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о ракетной атаке

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ПВО отбила больше половины угроз

Есть пострадавшие. Глава Днепропетровской ОВА сообщил о ракетной атаке

Резниченко

Новина українською

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко прокомментировал утренние атаки орков в своем Telegram-канале.

"Днепропетровщина. 18 апреля. 08:18. Ночь прошла относительно спокойно, а утром захватчики нанесли ракетные удары по области. Но 60% ракет были сбиты нашей ПВО. Мы нелегкая добыча".

"Днепропетровщина. 18 апреля. 08:50. Детали по утренним "прилетам". Двое пострадавших в Синельниковском районе. Там ракета попала в инфраструктурный объект. Огонь спасатели обуздали. В Павлоградском районе людей не зацепило. Но разрушило железнодорожную инфраструктуру".

Читайте такжеГлава Днепропетровской ОВА: То ли ракеты кривые, то ли, бл***, ветром их сносит, то ли карты советские

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В статье: война с Россией Валентин Резниченко
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Источник:
t.me/dnipropetrovskaODA

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