Россияне нанесли ракетный удар по Львову

Утром в понедельник, 18 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Львову.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о минимум четырех ракетах, тогда как мэр Андрей Садовый говорит о пяти.

"Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - сообщил мэр Львова.

Информации о жертвах и разрушениях, а также сработала ли ПВО, пока нет.