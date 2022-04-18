Россияне нанесли ракетный удар по Львову
По меньшей мере четыре ракеты
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Утром в понедельник, 18 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Львову.
Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о минимум четырех ракетах, тогда как мэр Андрей Садовый говорит о пяти.
"Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - сообщил мэр Львова.
Информации о жертвах и разрушениях, а также сработала ли ПВО, пока нет.
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18.04.2022 в 09:38
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