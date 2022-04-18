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Россияне нанесли ракетный удар по Львову

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По меньшей мере четыре ракеты

Россияне нанесли ракетный удар по Львову

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Утром в понедельник, 18 апреля, российская армия нанесла ракетный удар по Львову.

Глава Львовской ОГА Максим Козицкий сообщил о минимум четырех ракетах, тогда как мэр Андрей Садовый говорит о пяти.

"Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем", - сообщил мэр Львова.

Информации о жертвах и разрушениях, а также сработала ли ПВО, пока нет.

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В статье: война с Россией
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Комментарии (1)
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Extrim4ik (Extreme)
18.04.2022 в 09:38
Есть такие ракеты, которые не видят радары, а соответственно ПВО не срабатывает... Это ответ на такой вопрос: где было ПВО...
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