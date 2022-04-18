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Шевченко: Горжусь тем, как украинцы сплотились и сумели дать достойный отпор

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Легенда футбола горд быть украинцем

Шевченко: Горжусь тем, как украинцы сплотились и сумели дать достойный отпор

Новина українською

Известный в прошлом футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил уважение украинским защитникам.

"Я всегда гордился тем, что я – украинец. И еще больше горжусь этим сейчас.

Я горжусь своей страной, своими людьми, тем, как страна и люди сплотились и в очень тяжелой обстановке сумели дать достойный отпор. Так мы и должны были поступить, и я горжусь этим очень сильно", – сказал Шевченко.

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В статье: Андрей Шевченко война с Россией
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