Шевченко: Горжусь тем, как украинцы сплотились и сумели дать достойный отпор
Легенда футбола горд быть украинцем
Известный в прошлом футболист и экс-тренер сборной Украины Андрей Шевченко выразил уважение украинским защитникам.
"Я всегда гордился тем, что я – украинец. И еще больше горжусь этим сейчас.
Я горжусь своей страной, своими людьми, тем, как страна и люди сплотились и в очень тяжелой обстановке сумели дать достойный отпор. Так мы и должны были поступить, и я горжусь этим очень сильно", – сказал Шевченко.
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Источник:В гостях у Гордона
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