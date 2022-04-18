Глава Луганской ОВА: Можем констатировать, что наступление уже началось – идут уличные бои
Орки будут гореть в аду
Фото: Луганська ОДА (ОВА)
Глава Луганской Областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил об актуальной ситуации в регионе в своем Facebook.
"Можем констатировать, что наступление уже началось. россияне вошли в Кременную. Начались уличные бои. Эвакуация невозможна. В Лисичанске ранены шесть патрульных полицейских в результате обстрела орками здания Управления. Двое погибших и четверо раненых в результате обстрела города Золотое".
"Пылает креминский "Олимп", ранены шесть полицейских, более 15 жилых домов обстреляны орками в Луганской области. Ночью враг сумел пробиться в Кременную, однако закрепиться не смог. Бои продолжаются в самом городе. Из-за несостоятельности зайти в глубь наших городов, россияне начали дистанционно их расстреливать".
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