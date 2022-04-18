Британская разведка сравнила осаду Мариуполя с нападениями россии на Чечню и Сирию

Разведка министерства обороны Великобритании опубликовала очередною сводку по ситуации в Украине. В этот раз она была посвящена Мариуполю.

Указывается, что удары по Мариуполю соответствуют тому, как россия воевала в Чечне в 1999-м и Сирии в 2016-м: «И это несмотря на заявления Министерства обороны рф от 24 февраля 2022 г. о том, что россия не будет наносить удары по городам и угрожать населению Украины».

В Британии отмечают, что российское командование обеспокоено тем, сколько времени требуется на взятие Мариуполя: «Украинское сопротивление подвергло российские силы серьезному испытанию и отвлекло людей и технику, замедлив продвижение России в других местах».

При этом попытка захватить Мариуполь дорого обошлась его жителям. Значительные площади инфраструктуры были разрушены, а население понесло значительные потери, говорится в британской сводке.

Добавим, что утром в понедельник в СМИ появилась информация, что россия планирует бомбардировки тяжелыми бомбами завода Азовсталь. Там помимо защитников города остаются много мирных жителей Мариуполя.